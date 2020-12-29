شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يفتتح المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، والذي تنظمه إدارة التكافل الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ويستمر حتي ٧ يناير القادم.

أوضح رئيس الجامعة- خلال الإفتاح الذي جرى بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وصبري محمد، مدير رعاية الشباب المركزية- أن المعرض تنظمه الجامعة للعام السابع على التوالي، ويضم 2600 قطعة ملابس، ويأتي ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجامعة لمساعدة الطلاب غير القادرين على شراء ما يلزمهم من ملابس بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.

وذكر صبرى محمد، مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن المعرض شهد إقبالا من الطلاب في يومه الأول، وسيستمر لمدة ١٠ أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل مقري الجامعة القديم والجديد للوصول إلى جميع الطلاب بكافة الكليات، وذلك لدعم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور، منوها بأنه تم شراء ملابس بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه من صندوق التكافل الإجتماعي، حيث يتميز المعرض بوجود تخفيض يصل إلى نسبة 50% على جميع المعروضات لتكون في متناول الطلاب.