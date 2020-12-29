شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية لتجديد خط رئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين غرب المحافظة، غدًا الأربعاء، بسبب أعمال إحلال وتجديد بخط مياه رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، بأنه سيجري قطع المياه عن منطقتي «وادي القمر، طلمبات المكس»، بدءا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء.

ووفقا للبيان فإن قطع المياه يرجع إلى البدء في أعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 700مم بمنطقة طلمبات المكس، ما سيؤدي لقطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.