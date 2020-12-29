شكرا لقرائتكم خبر عن برج العاصمة الإدارية يتجاوز ارتفاع برج القاهرة.. وزير الإسكان يستعرض «إنجازات 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عام 2020 شهد تحقيق طفرة في تنفيذ مختلف مشروعات الوزارة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية، سواء في المدن أو بالمناطق الريفية، رغم التحديات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الجزار، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن العام الجاري شهد تنفيذ 43 مشروعا لمياه الشرب بإجمالي طاقة مضافة بلغت 447 ألف متر مكعب في اليوم، بجانب تنفيذ 42 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بالمدن بإجمالي طاقة مضافة بلغت 515 ألف متر مكعب في اليوم، مقابل تنفيذ 148 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن قطاع الإسكان شهد خلال عام 2020، الانتهاء من تنفيذ 102 ألف و700 وحدة سكنية بمختلف الشرائح والفئات، حيث تم تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مقابل 13 ألف و300 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، بجانب تنفيذ 33 ألف و300 وحدة سكنية بمشروعات إسكان متوسطي الدخل، و5 آلاف و300 وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتميز.

وأضاف خطاب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مشروعات الإسكان البدوي أيضا كان لها نصيب من مشروعات عام 2020، حيث تم تنفيذ 416 وحدة إسكان بدوي، بجانب تأهيل 383 بيت نوبي، مضيفا أنه كان من أبرز إنجازات عام 2020 هو طرح الإعلان الـ 14 لمشروعات اسكان منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية«سكن كل المصريين»، بإجمالي 125 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وشهد إقبالا هائلا من جانب المواطنين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، بجانب حرص الوزارة على طرح مشروعات الإسكان المتوسط بواقع 6 إعلانات خلال العام الجاري.

وأشار خطاب، إلى أنه بجانب مشروعات الإسكان، نفذت الوزارة عددا من مشروعات الطرق في جميع محافظات مصر، بلغ عددها 24 مشروعا بأطوال بلغت 243 كيلو مترا، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا بمشروعات داخل أكثر من 640 ألف فدان بـ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منذ عام 2015 وحتى الآن، بجانب طرح ما يزيد على 350 ألف قطعة أرض خلال الـ 6 سنوات الماضية.

وحول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، قال خطاب، أن عام 2020 شهد إنهاء تنفيذ الجسم الخرساني لـ 8 أبراج من إجمالي 20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، حيث تم تركيب الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية لأول مرة خلال عام 2020، بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 20 %.

وأوضح خطاب، أن البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، والمخطط تنفيذه كأعلى برج في قارة افريقيا، وصل إلى الطابق رقم 51 على ارتفاع 260 مترا من إجمالي 400 مترا، كما وصل الجسم المعدني للبرج الإيقوني إلى الطابق رقم 42، مؤكدا أن عام 2020 شهد تخطي البرج الإيقوني لبرج القاهرة في الارتفاع.

وحول المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية، أشار خطاب، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98 % من التشطيبات النهائية بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، بجانب العمل حاليا على أعمال الإنارة واللاند سكيب بموقع المشروع الذي يشمل ايضا تنفيذ مشروعات فيلات وتاون هاوس وإسكان مختلط، بجانب الوصول إلى مراحل متقدمة من العمل في الحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة».

وأكد خطاب، أن العام الجاري شهد طفرة في تنفيذ أعمال مشروع الحدائق المركزية للعاصمة الإدارية الواقع على مساحة 1000 فدان، موضحا أن في ديسمبر 2019، كان المشروع في مرحلة إنهاء التصميمات الأساسية، حيث بدأ العمل في المشروع وتسوية الأرض في يناير 2020، ومن المنتظر افتتاح جزء من المشروع في الربع الأول من 2021 واستقبال المواطنين به.

وحول موقف تنفيذ المرافق بالعاصمة الإدارية، أكد خطاب أن عام 2020 شهد إطلاق التيار الكهربائي لأول مرة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث جار الانتهاء من تنفيذ مرافق المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، بجانب الانتهاء من مرافق الحي الحكومي بالكامل، مؤكدا أن هناك تكليف بالبدء في الإعداد لتنفيذ مرافق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بنهاية 2020.

وبالنسبة لمشروعات تطوير القاهرة، قال خطاب أن الوزارة نفذت خلال 2020 عددا من المشروعات لتطوير القاهرة بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حيث شمل التطويرمناطق ماسبيرو ومجرى العيون وعين الصيرة وميدان التحرير، بجانب تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، مضيفا أن العام الجاري شهد الانتهاء من تطويرميدان التحرير والمرحلة الاولى من مشروع ممشى أهل مصر الذي يستهدف تطوير كورنيش النيل، لجعله متنفسا حضاريا مفتوحا لكافة المواطنين، بجانب انتهاء المرحلة الاولى من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، مشيرا إلى استمرار العمل لتنفيذ 5 أبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو كإسكان بديل للعشوائيات.

واختتم خطاب، قائلا: «كل تلك المشروعات تمت رغم تحديات صعبة واجهت القطاع خلال 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، وما استلزمه من اتخاذ تدابير وقائية واحترازية بمواقع العمل واتخاذ اجراءات لضمان سير الأعمال بكفاءة وبحسب الجداول الزمنية المتفق عليها رغم فترات حظرالتجوال واغلاق المطارات والموانيء، لكن استطاعت الوزارة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات د.عاصم الجزار وزير الاسكان، في دعم حركة التشييد والتنمية في مختلف المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، والتي وفرت المزيد من فرص العمل في ظل جائحة كورونا، التي أثرت على مستويات التشغيل والبطالة عالميا، فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل به حاليا 150 ألف عامل، بجانب 100 ألف عامل في مدينة العلمين الجديدة، بما يشير إلى دور المشروعات القومية المختلفة في الحفاظ على توفير فرص العمل خلال عام 2020 رغم تحديات انتشار فيروس كورونا».