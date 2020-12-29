«تعليم السويس» تختتم تصفيات مسابقة التحدث بالفصحى والإلقاء الشعري والخطابة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت مديرية التربية والتعليم بالسويس، تصفيات مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحي والإلقاء الشعري والخطابة وتعميق دراسة النحو اليوم الثلاثاء. واستضافت المسابقة مدرسة قاسم أمين الابتدائية بقيادة سماح شملول مديرة المدرسة، والتي تشارك فيها مجموعة مختلفة من الطلاب على مستوي مدارس الإعدادية. وجاءت المسابقة تحت رعاية محمود الفولي، وكيل وزارة التربية بالسويس، وبالتعاون بين إدارة العلاقات العامة بديوان المديرية بقيادة منال على والتوجيه العام للغة العربية والتربية الإسلامية بقيادة فايزة فريحة ونخبة من مُوجهي اللغة العربية والتربية الإسلامية. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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