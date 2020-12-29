شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مصر تتقدم 5 مراكز دولية في مؤشرات الفرص اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف تقرير إنجازات وزارة النقل في عام 2020 عن تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفرص اللوجستية، وتقدمها 5 مراكز دولية لتحتل المرتبة 23 بدل 28 عام 2019.
وقال التقرير إنه لأول مرة في مصر تم البدء في إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان من خلال تحالف محلي عالمي، وذلك ضمن خطة إنشاء 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
واستعرض التقرير عدداً من إشادات ومؤشرات دولية بقطاع النقل المصري، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019.
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