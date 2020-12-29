«تنمية مطروح» ينظم قوافل بيطرية لصغار مربي الأغنام بقرية المثاني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، قافلة بيطرية للقري منطقة المثاني بمركز النجيلة غرب مرسي مطروح اليوم وغدا لإجراء الفحوصات على الأغنام والماشية وتقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة من قطعان صغار المربين بالمجتمعات المحلية. يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء. وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه القافلة البيطرية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تستهدف عدة مناطق متفرقة بمركز ومدينة النجيلة غرب مرسي مطروح والتي تضم تجمعات تجمع اولاد صميدة وتجمع ابوزيد مؤمن وتجمع اولاد حليو وتجمع اولاد الأسود وتجمع ابو ذراع وتجمع يوسف روفة وتجمع عيت صالح جويدة لعائلات «مخاض- ماسخ- ابوذراع». من ناحية أخرى تستمر حملة تحصين الأغنام والماشية على مستوى مركز النجيلة يومين أو حتى نفاذ كمية الادوية مع القافلة لتقديم العلاج لرؤوس ماشية وأغنام، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة خاصة أغنام البرقي التي تشتهر بها مطروح. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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