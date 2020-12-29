شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تسمح للطلبة حاملي الاشتراكات ركوب القطارات «الروسي» (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد السماح للركاب والطلبة الحاملين لاشتراكات القطارات المميزة، استخدامها في القطارات التي يوجد بها تركيب عربات روسي بشرط ان يتم حجز التذكرة من الشباك، فيما عدا ذلك ستحسب الغرامة وهي ٥٠ جنيها بالاضافة إلى سعر التذكرة الاصلي، وذلك حتي يتم التعديل في الحاسب الالي.

ووجهت «السكة الحديد» خطابًا إلى مديري مبيعات مناطق القاهرة ووسط الدلتا وشرفي الدلتا وغرب الدلتا والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية بخصوص التعليمات الخاصة لحملة الاشتراكات المميزة والمطورة للحجز على القطارات الروسية.

وجاء في الخطاب: «إيماء إلى الموضوع بعالية وبالإحالة إلى التعليمات الانضمامية رقم (۱۰) لسنه ۲۰۲۰ بشأن أجور وقواعد السفر بالعربات الدرجة الثالثة تهوية».

أضاف: «صدرت التعليمات الإنضمامية رقم (۱۰) لسنه ۲۰۲۰ بشأن اجور وقواعد السفر بالعربات الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية بالنصريح لحملة اشتراكات الدرجة الثانية المميزة والمطورة ( قطاع عام- قطاع خاص )».

تابع: «السفر بهذه العربات وتحصيل فرق الدرجة منهم مع مراعاة أقل ما بتحصل وفي حالة السفر بالقطار بدون حجز يعتبر الراكب بدون تذكرة وبتحصل منه أجرة الكوامل علاوة على المصاريف الإضافية (الغرامة)».

وجاء أيضًا: «ونظرا لعم قدرة شركة ترانس ای ني على اتاحة المقاعد لحملة الإشتراكات على الأجهزة بالقطارات الروسي حتى تاريخه ولعم تضرر جمهور الركاب يتم منحهم فرق اشتراك بدری واقف ہین مقعد بهذه القطارات وذلك لحين إتاحة مقاعد على الأجهزة لحملة الاشتراكات فرق الاشتراك عبارة عن الفرق بين قيمة تنكرة كاملة روسي يتنكرة كاملة مميزة أو مطورة .ب رجاء بالتوجيه باللازم نحو تنفيذ التعليمات».