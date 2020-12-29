شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الصحة العامة.. تشميع 34 مركز دروس خصوصية في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أمن السويس حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمشاركة التنفيذيين بالأحياء، عملا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقليل أماكن التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة العامة.

قاد الحملة -بحسب بيان الثلاثاء- اللواء عبدالرحمن هريدي، مساعد مدير الأمن، رؤساء المباحث، وأسفرت الحملة عن تشميع 34 مركز دروس في ضواحي متفرقة بأحياء السويس.

وقال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس إن الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مديرية الأمن مستمر في غلق مراكز الدروس للحد من التجمعات.

وأضاف نائب محافظ السويس، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الحملات مستمرة على مستوى الأحياء والجهات المختصة وطالب أولياء الأمور بالاستجابة لتعليمات مجلس الوزراء الوقوف بجوار الدولة لمواجهة فيروس كورونا.