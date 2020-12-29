شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة جديدة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصري في المبادرة التي انطلقت من ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث يتم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلي والنصر والسادات.

أضاف المحافظ أن المبادرة مستمرة حتي يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يوميا، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ بتشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، بجانب توقيع غرامات على المخالفين لارتداء الكمامة.. معلنا عن منع اقامة الأفراح والتجمعات، واغلاق المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء.

طالب المحافظ المواطنين باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية وغسل الأيدى باستمرار.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوي المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»..مشيرًا إلى تطهير وتعقيم عدد كبيرة من المنشأت الصحية والتعليمية والحكومية على مستوي المحافظة