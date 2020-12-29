شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: وقف الزيارات وحظر الاحتفالات بمحميات المنطقة المركزية حتى أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة البيئة قرارا بوقف استقبال الزيارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان في الفترة من 31 ديسمبر الجارى وحتى الاول من يناير من العام الجديد وحظر إقامة أي احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة وذلك في اطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة والخدمات بالمحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، في بيان، الثلاثاء، ان هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الادارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الغلق يأتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية.

جدير بالذكر أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وقبه الحسنة بالإضافة إلى محميات الفيوم وتشمل وادى الريان – قارون.