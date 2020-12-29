شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تقرر إلغاء احتفالات «رأس السنة» في جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة رأس السنة بمختلف الهيئات والقطاعات وفي المسارح والمواقع والمنشات التابعة لها بمختلف المحافظات. يأتي ذلك حرصا على السلامة العامة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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