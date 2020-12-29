شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارا الرئيس في حلقة خاصة بإذاعة الشرق الأوسط الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستضيف برنامج «الحلم المصري» على إذاعة الشرق الأوسط في العاشرة مساء الخميس، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق وممثل منظمة الصحة العالمية والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا والدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة والتوافق المجتمعى وعضو مجلس علماء مصر. يدور موضوع الحلقة حول فيروس كورونا باعتباره اهم حدث خلال 2020 وأهمية الوقاية في منع انتشار المرض ودور المواطنين في دعم جهود الدولة للقضاء على الفيروس ‏البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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