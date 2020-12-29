شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم ضد كورونا في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتعقيم والتطهير بشوارع المدينة وقراها وأبنية المصالح الحكوميه لمواجهة فيروس كورونا. وكلف رئيس المدينة نوابه ورؤساء القري بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا التكليف. يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي قررتها المحافظه بهذا الخصوص. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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