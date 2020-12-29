شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات مالية وإعفاءات.. محافظ الشرقية يوجه بحل مشكلات عدد من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة، لاستقبال عدد من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة والعمل على حلها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال اللقاء قام السكرتير العام بتقديم مساعدات مالية لعدد 11 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة، مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي لهم، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وتبين مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات.

ووجه سكرتير عام المحافظة، مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً، ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجّه السكرتير العام، رئيس فرع التأمين الصحى بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، أو يعاني أبناؤها الصغار من مرض السكر أو نقص في النمو، ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم استطاعتهم تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار، مؤكداً على مديرية القوى العاملة توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.

وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى لعدم قدرتهم تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، ليوجه السكرتير العام مندوب مديرية التربية والتعليم، باتخاذ اللازم لإعفائهم من المصروفات الدراسية، نظراً لظروفهم الإجتماعية والعائلية الصعبة.

وخلال اللقاء تقدم عدد من المواطنين بشكوى عدم وجود سكن يليق بهم وبأسرهم، ليوجه السكرتير العام مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام، ببحث حالتهم وتوفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل وجه السكرتير العام، إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورئيسة مركز ومدينة ههيا، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومديرية الطرق بدراسة عدد من الموضوعات التي طرحها المواطنون، وإعداد تقرير لاتخاذ ما يلزم، ومنها تضرر بعض أهالى قرية العصلوجى من وجود بركة مياه صرف صحى تهدد منازلهم بالإنهيار، وتضرر أهالى عزبة العمدة بقرية السلامون التابعة لمركز ههيا، من تكسير مدخل الطريق الرئيسى المؤدى للعزبة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين والإستماع لمشاكلهم وشكواهم، بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.