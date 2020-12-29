شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى: لدينا أكثر من 137 بحث منشور فى المجلات العالمية بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنه لدينا أكثر من 137 بحث تم نشره في المجلات العالمية بشأن كورونا، موضحا أن مصر الدولة رقم 1 على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لها أبحاث علمية منشورة ويتم الرجوع إليها في البحوث العلمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أنه في الوقت الذى أعلنت فيه بريطانيا عن تحور كورونا، تمكنا من دراسة التغير واكتشاف الجين المتحور في خلال أسبوع، مشيرا إلى أنان استطعنا أن نحصل على الفيروس المتحور ومعرفة تأثيره وسرعة انتشاره.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أنه صدر قرار من رئيس جامعة بنها بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائى الصادر بمجازاة الطالب مصطفى شعلان، وبراءة الطالب من الاتهام الموجه إليه.