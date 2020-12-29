شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة توضح مصير طلابها المصابين بكورونا من امتحان الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحدى مدارس سنودس النيل الإنجيلية التابعة لإدارة الوايلى التعليمية عن مصير الطالبات اللاتى تعرضن للإصابة بكورونا قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الطالبات سوف يقدمن ما يفيد إصابتهن بكورونا إلى الإدارة التعليمية حتى يتمكن من أداء الامتحان نهاية العام.

وأوضحت المدرسة، أن الطالبات المصابات بكورونا سوف تؤدى امتحان نصف العام آخر العام فى منهج الفصلين الدراسيين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد استقرت على عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل فى المواد الأساسية فى يناير المقبل، مع تطبيق الإجراءات الصارمة لحماية التلاميذ من فيروس كورونا، وذلك عقب الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات من 9 يناير حتى 4 فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على عدم عقد امتحانات فى أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحين، مع تطبيق قانون مكافحة الغش فى الامتحانات.