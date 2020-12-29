شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الوفاء.. تكريم مدير مدرسة بالعياط لبلوغه سن المعاش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الطلاب والمعلمون فى احتفالية "يوم الوفاء"، بمدرسة اللشت الابتدائية بمديرية العياط التعليمية بمحافظة الجيزة، والتى نظمها سمير حجازى مدير إدارة العياط التعليمية ومنير رياض مدير الشئون المالية والإدارية وعلاء ماضى، لتكريم فاضل عبدالتواب بريك، مدير مدرسة اللشت الابتدائية سابقا لبلوغه سن المعاش، مع التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والتباعد.

وسلم حجازى شهادة تقدير لـ"فاضل عبدالتواب"، تقديرا على ما بذله من جهد لتطوير المدرسة، مؤكدا أن إدارة العياط لن تتوان فى تكريم رموزها وأنه يبذل قصارى جهده لخدمة المنظومة التعليمية بالعياط.

وأشار منير رياض مدير الشئون المالية والإدارية، إلى أن اليوم هو يوم الوفاء لمعلمى العياط الذين يفنون حياتهم في خدمة المنظومة التعليمية في العياط وأن مدير المدرسة فاضل عبد التواب هو أحد رموز المنظومة التعليمية بقرية اللشت، وهب حياته من أجل نجاح المدرسة في جميع المجالات قائلاً:"أن العلم هو مهد الحضارات".

وكان خالد حجازى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرر تقسيم العاملين بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الحضور للعمل بنسبة لا تقل عن 50 % بالتناوب وبما لا يخل بسير العمل والعملية التعليمية، والتواجد اليومى بالعمل لكافة مديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية، كما يتم تنفيذ العمل بهذا القرار من يوم غدا الأحد الموافق 20 يسمبر 2020.

وأكد مدير تعليم الجيزة أن القرار جاء بناء على الكتاب الدورى رقم ( 306 ) لسنة 2020 والصادر من مكتب السكرتير العام بمحافظة الجيزة ، وفى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية حيال مواجهة تداعيات فيروس كورنا ، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .