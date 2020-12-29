إنجازات العاصمة فى 2020.. تطوير "محور الدائرى – جوزيف تيتو – النصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين الإنجازات التي شهدتها محافظة القاهرة تطوير "محور الدائري – جوزيف تيتو – النصر"، وتم تنفيذ أعمال التطوير خلال شهر يونيو بطول 21 كم، وتضمنت عملية تنفيذ المحور تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديدة، وذلك على النحو التالي:
• تطوير طريق الأوتوستراد: بعرض 50 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 7 حارات مرورية بدلًا من 4 حارات مرورية.
• إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس: بطول 370 م وعرض 10 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.
• إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات: بطول 370 م وعرض 20 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.
• إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد: يتكون من 3 حارة مرورية لكل اتجاه.
• تطوير طريق القاهرة / السويس: تم إنشاء مطالع لكوبري المشير أبو غزالة (لوب بطول 360 م وعرض 10 م + رامب بطول 380 م وعرض 15 م).
• إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة: يتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية بطول 560 م وعرض 13.5 م.
• إنشاء كوبري جوزيف تيتو: يتكون من حارتين مروريتين لكل اتجاه، بطول 420 م وعرض 22 م.
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