شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: من الصعب الوصول للرقم الحقيقى بإصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، أن نحن في تزايد يوميا في الاعداد المصابين بفيروس كورونا مبينا من خلال المنحنى اليومي للمؤشرات للوزارة الصحة ويجب على الجميع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

واكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية dmc، وليس من مصلحة أحد إخفاء ارقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا ومن الصعب الوصول للرقم الحقيقي، مؤكدا على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بالالتزام بالنظافة الشخصية والبعد عن التجمعات للتقليل من انتشار العدوي بفيروس كورونا.

وأشار، لدينا وسائل متاحة بأيدينا ونحن أيضا نقلق على أبنائنا كقلق أولياء الأمور، مشيرا الى أن أسرة المستشفيات الخاصة ، عدد قليل جدا من المتاح لخدمة المواطنين ولا يقارن بعدد الأسرة في المستشفيات الجامعية والحكومية وأنا أتابع الأعداد لحظة بلحظة وعدد المستشفيات التي بها أسرة في تزايد لخدمة المرضى وهناك مستشفى ميدانى تابع لجامعة عين شمس تعمل الآن وبها مرضى، وأى احتياجات أو مستلزمات أو أدوية لخدمة المرضى في جائحة كورونا تقدمها الدولة بالمجان ولا يوجد خدمة بمقابل إلا المستشفيات الخاصة.

ومن جانب اخر،قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوية لشئون الصحة، إن كل اللقاحات أدرجت فى المراحل المختلفة، قائلا:" أى لقاح لا يمكن الموافقة عليه إلا بعد تجارب إكلينيكة وسريرية لضامن عدم وجود أعراض جانبية".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن جميع اللقاحات التى خرجت للنور أثناء أزمة فيروس كورونا وتم اعتمادها مرت بتجارب إكلينيكية ومخبرية وسريرية.

وتابع مستشار رئيس الجمهوية لشئون الصحة، أن اللقاح سيكون بالمجان والحكومة ستقرر طريقة التوزيع والاستخدام فى كل مرحلة مقبلة بعد مرحلة الأولويات، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية والمرضى وكبار السن لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهوية لشئون الصحة، أن لقاحات كورونا تخفف من الأعرض ولا تعطى مناعة كاملة ولا تغنى عن وسائل الوقاية.