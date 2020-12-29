المترو يواصل حملاته لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

واصلت شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، حملاتها المكثفة بعدد من محطات الخط الأول و داخل القطارات، للتأكيد على توعية جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة قبل بدء تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية المقررة بـ 50 جنيهًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة المصرية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وإستعدادًا لتنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة أنور السادات، ثم التوجه إلى محطة السيدة زينب، و دار السلام وحدائق المعادي، وختامًا بمحطة الشهداء، وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات وداخل القطارات.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة ارتداء الكمامة بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق فى ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة وعمل محاضر لهم إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية خمسون جنيه.

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