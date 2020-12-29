الحماية المدنية تنقذ مُسنة وزوجها وشاب إثر انهيار جزئي لعقار ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنقذت وحدة الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مسنة وزوجها وشاب عقب احتجازهم جراء انهيار سلم العقار سكنهم بحي بولاق الدكرور. وتبين أن الثلاثة يقيمون في وحدتين سكنيتين بالطابق الخامس (الأخير) بعقار انهارت درجات سُلمه؛ ما تسبب في احتجازهم. فور تلقيه البلاغ عبر شرطة النجدة، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بقيادة المقدم محمد إمام وملازم أول باسم إيهاب. وتبين انهيار جزئي لسلم العقار، ما أسفر عن إصابة ربة منزل وابنتها بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة. وأمكن إنقاذ الوجين والشاب بعد جهود مضنية حرص خلالها رجال الحماية المدنية على سلامة الثلاثة. تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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