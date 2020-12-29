شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً الأربعاء حتى الإثنين المقبل 4 يناير 2021: يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل لحد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل لحد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الجمعة 01 يناير 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم السبت 02 يناير 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الأحد 03 يناير 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الإثنين 04 يناير 2020 : شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً. الظواهر الجوية من الاربعاء 30 ديسمبر 2020 حتي الاثنين 4 يناير2020 by Karima Hassan on Scribd الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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