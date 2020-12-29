شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى ههيا المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، مرورا ميدانيا على مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، استكمالا للمتابعة الميدانية المكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة، وخطوط سير المرضي للأمراض التنفسية والأمراض الأخري، وشدد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي، وتابع توفير الكميات اللازمة من الأكسجين، وملئ الشركة لخزان الأكسجين، كما تفقد العناية المركزة، والأقسام الداخلية بمركز الحروق، وحرص على الاستماع إلى المرضي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذي أثنوا على أداء الخدمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة بنك الدم الإدمائي، ووجه بإجراء بعض الصيانات ببعض الغرف والأثاث بها، مشدداً على مسئولة بنك الدم، ومدير الجودة ومكافحة العدوي بالمديرية بمتابعة أعمال الصيانة، لسرعة الإنتهاء منها والعرض.