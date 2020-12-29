شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يتابع مستوى الخدمة الطبية في مستسفى القرنة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، الثلاثاء، مستشفى القرنة المركزي بمدينة القرنة، لمتابعة انتظام العمل بالمستشفي ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ووجّه نائب المحافظ خلال الجولة بتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض وتنفيذ الإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما تفقد نائب المحافظ مركز طب اسرة القرنة والذي تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة حيث تابع اجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك في منظومة التأمين وفتح ملفات عائلية واجراءات الفحص الطبي لهم. تأتي زيارة نائب المحافظ للمؤسسات الطبية في اطار المتابعة المستمرة والدورية لحالة المستشفيات والقطاع الصحي بالمحافظة وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور على المستشفيات ومتابعة توفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

ورافق نائب محافظ الأقصر- خلال الجولة- كلا من، العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة والدكتور طاهر اسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور بكري عبدالستار مسؤول مستشفيات العزل بالمحافظة ووفد من مديرية الصحة بالمحافظة ومسئولي مستشفي القرنة وممثلي الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.