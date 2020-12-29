شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: 50 جنيهًا غرامة فورية لأي راكب بدون كمامة اعتبارًا من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شركة مترو الأنفاق حملة مكثفة، الثلاثاء، بناء على تعليمات رئيسها المهندس على الفضالي، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بمحطات المترو المختلفة على الخط الأول داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات، لتوعية جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة قبل بدء تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية المقررة بخمسين جنيهًا اعتبارا من الأحد المقبل 3 يناير 2021.

وبدأت الحملة بالتواجد بمحطة انور السادات، ثم التوجه إلى محطة السيدة زينب، ودار السلام وحدائق المعادي، وختاماً بمحطة الشهداء، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بقيادة السيد اللواء محمد زمزم مساعد أول وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات والسيد اللواء حسام رشدى مدير شرطة مترو الأنفاق، ومشاركة ادارة العلاقات العامة والإعلام بشركة المترو، وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن، وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أي راكب مخالف لقرار إرتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة إرتداء الكمامة بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق في ضبط المخالفين لقرار إرتداء الكمامة وعمل محاضر لهم إلى جانب استمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات في إذاعة تنويهات بعدم دخول أي راكب من دون إرتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية خمسون جنيه.

يذكر أن اجمالى عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بالحملة بمحطات المترو المختلفة حوالى ١٤٧٢ محضرا، و11 محضر بائع متجول.