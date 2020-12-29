شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير ساحة تمثالي ممنون في القرنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، الثلاثاء، أعمال تطوير ساحة تمثالي ممنون بمدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الاقصر وذلك خلال جولة ميدانية بالمدينة، رافقه خلالها العميد علاء عبدالجابر رئيس المدينة.
وبحسب بيان، تابع نائب المحافظ أعمال التطوير بساحة الانتظار امام التمثالين استكمالا لمشروع الهوية البصرية بالأقصر بهدف الدعاية والترويج السياحي، كما تفقد نائب المحافظ طريق المسارات السياحية، وطريق السيدة زينب، الممتد حتى مستشفى القرنة، ووجه بالحفاظ على أعمال التطوير والمتابعة الدورية لها، مشددًا على ضرورة واظهار المحافظة بالمظهر اللائق أمام زوارها.
وخلال الجولة التقي عبدالقادر بعدد من السياح ورحب بهم، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع فيما عبر السياح عن سعادتهم بزيارة المحافظة وآثارها وسط طقس مشمس دافئ. واختتم نائب المحافظ جولته بالقرنة بتفقد المركز التكنولوجي للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تلقي المركز لطلبات التصالح في مخالفات البناء.
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