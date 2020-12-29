شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتابعان خطوات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خطوات تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، بمنطقه آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا حسن، مديرة إدارة الحفاظ على التراث الحضاري بالديوان العام.

بدأ وزير التنمية المحلية اللقاء بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولى إهتماماً خاصاً بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لما له من طابع تراثي وتاريخي وديني ويحمل الخير لمصر ويضعها على خريطة السياحة العالمية، مقدما الشكر لمحافظة الشرقية لإهتمامها لتطوير مسار العائلة المقدسة، وسرعة الانتهاء من إنجاز الأعمال بها وإعادة الطابع الجمالي والحضاري للمنطقة.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة أثار تل بسطة، يُعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتماما بالغاً، مشيراً إلى انه تم الإنتهاء من أعمال تأهيل المنطقة الأثرية وتطوير قاعة العرض، لتلائم العرض البانورامي بتقنية ثلاثية الأبعاد وتوفير أماكن الإنتظار، ورفع كفاءة السور وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة، لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا المعلم السياحى الأثري في تعظيم موارد المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى استكمال أعمال زراعه النخيل ووضع لافتات إرشادية بالطرق، ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمواقع السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وربطها بنقطة مسار العائلة المقدسة لوضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية.