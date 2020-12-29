شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام والعمليات النفسية».. محاضرة للمتدربين السودانيين في دورة وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى العقيد حاتم صابر، الخبير العسكرى والاستراتيجى عضو هيئة التدريس بالبرنامج الرئاسى لمكافحة الفساد خبير مقاومة الإرهاب الدولى وحرب المعلومات، الثلاثاء، مع وفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان المتدربين بمركز التدريب التابع لوزارة الدولة للإعلام، حيث ألقى محاضرة بعنوان «الإعلام والعمليات النفسية».

استعرض العقيد حاتم مفهوم الأمن القومى والركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة القوية، كما تناول أجيال الحروب المختلفة بدءًا من الجيل الأول وصولًا إلى الجيل السابع.

وتطرق خبير الإرهاب الدولى إلى مفهوم العمليات النفسية وأهدافها المختلفة (الدينية والسياسية والاجتماعية) وكيفية تزييف الوعى السياسى والحقائق والركائز التي يقوم عليها نجاح العمليات النفسية من حيث دقة المعلومات واستغلال الحاجات، واختيار التوقيت المناسب والاستمرارية، كما استعرض مفهوم الحرب النفسية والفرق بينها وبين العمليات النفسية من حيث الأهداف والتوقيت والاستخدام والطرق والوسائل المختلفة للقيام بها والمستويات التي تعمل عليها.

واختتم العقيد حاتم اللقاء بشرح مفهوم الشائعات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعى وسلبياتها، والخصائص المميزة للمواقع الإرهابية وأهدافها، واستعرض بعض الأرقام والخسائر الناتجة عن العمليات الإرهابية.

"الإعلام والعمليات النفسية".. محاضرة للمتدربين السودانيين فى دورة وزارة الدولة للإعلام

"الإعلام والعمليات النفسية".. محاضرة للمتدربين السودانيين فى دورة وزارة الدولة للإعلام

"الإعلام والعمليات النفسية".. محاضرة للمتدربين السودانيين فى دورة وزارة الدولة للإعلام