شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء أول جراحة مناظير بمستشفى الإبراهيمية بـ650 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم جراحة المناظير بمستشفي الإبراهيمية المركزي، بإجراء أول عملية جراحية بإستخدام المنظار الجراحي، بمشاركة الدكتور أحمد وصفي، والدكتور باسم خاطر النجومي أخصائي الجراحة،والدكتور أحمد سيد النجدي رئيس قسم جراحة المناظير، ومحمد إبراهيم مسؤول المنظار، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بعد دعم المجتمع المدني للمستشفي بمنظار جراحي، بتكلفة تقديرية بلغت ٦٥٠ ألف جنيه، ،وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم إجراء المنظار لسيدة تبلغ من العمر ٣٧ عام، تعاني من حصوات مرارية، وإلتهاب بالمرارة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.