شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2210 أطنان قمامة من 13 مركز ومدينة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، الثلاثاء، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الثلاثاء، 2210 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بـ «كفر الشيخ 490 طنا، وببرج البرلس 40 طن، وبسيدي سالم 140 أطنان، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 120 طن، وبالرياض 73 طن، وبالحامول 152 طن، وبمصيف بلطيم 45 طنًا، وبقلين 95 طن، وببيلا 160 طن، وبدسوق 480 طنًا، وبفوه 210 أطنان، وبمطوبس 170 طن»، بإجمالي 2210 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.