شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «القصير/ قفط» بعد 4 أيام اغلاق بسبب السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة القصير بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر وإدارة المرور، إعادة فتح طريق «القصير- قفط» بعد تعرصه للسيول بعدة مناطق مساء السبت الماضي، وإغلاقه ٤ أيام، حيث تم إزالة آثار السيول وتراكمات الرمال والاحجار وترميم المناطق التي تعرضت للنحر بجوانب الطريق.

كان طريق «القصير- قفط» تعرض للسيول والأمطار الغزيرة مساء السبت الماضي، وتم إغلاقه وانقاذ ركاب 10 سيارات، كما أغلق طريق «القصير- سفاجا»، وتم إعادة فتحه الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية.

فيما حذر عدد من المسافرين المستخدمين لطريق «القصير/ مرسي علم» جنوب البحر الأحمر، من سوء حالة الطريق بعدة مناطق تعرضت للأمطار الغزيرة والسيول الأيام الماضية، خاصة في منطقة الشيخ مالك، وأجزاء متفرقة من الطريق لالتصاق طبقه طينية ورملية بالأسفلت من بقايا السيول.

وطالب السائقون المستخدمين للطريق هيئة الطرق والكباري بسرعة التدخل لعدم وقوع حوادث وإزالة آثار السيول من الطريق حتى يكون آمنا.