شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير الميادين والمنتزهات العامة في مدينة إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المواقع بالمدينة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، رافقه خلال الجولة، نواب المركز وعدداً من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم، ومدخل مدينة إسنا من الناحية الشرقية، وذلك لوضع تصور للمنطقة ودراسة الاستفادة من هذه المساحة لتكون منتزهات للمواطنين في وجود فريق من شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة والذي أبدى استعداده لوضع تصور للمنطقة ليكون وجهة مشرفة لزوار المدينة والمواطنين.

كما تم تفقد «نصير»، كورنيش إسنا والذي سيتم تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مروراً بالسجل المدني الجديد.

وقال رئيس مدينة إسنا، إن هناك العديد من التصورات للنهوض والارتقاء بمدينة إسنا لجعلها متميزة وسط مدن المحافظة، بالإضافة إلى عودة الوجه الحضارى لشوارع المدينة، والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتراث مدينة إسنا ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوراها. يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى.