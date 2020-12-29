شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تصدر بيانًا جديدًا بعودة الطالبين مصطفى شعلان وزميلته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة دمنهور بيانًا جديدًا يشير إلى الطالبة المفصولة التى تجاهلها البيان الأول الصادر عن جامعة دمنهور، والذى أشار فقط إلى إلغاء قرار فصل مصطفي شعلان الطالب بالفرقة الثانية في كلية التجارة جامعة دمنهور دون أي إشارة إلى الطالبة ألاء نزيه، التى تم فصلها 6 شهور لنشرها صور التكدس في الكلية، وذلك رغم وجودها في الصور المرفقة مع البيان.

وجاء نص البيان الجديد كما يلي: «قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عقد مجلس استئناف طلابي عاجل برئاسته، للنظر في قرار مجلس تأديب كلية التجارة، بفصل طالبين، وقرر المجلس محو الجزاء نهائيًا، وإلغاء قرار فصل الطالبين وعودتهم إلى الدراسة اليوم».

وقال رئيس جامعة دمنهور بحسب البيان أن الطالبين لم يتقدما بالتماس للجامعة حتي صباح اليوم حتي يمكن للجامعة التدخل وانعقاد مجلس الاستئناف الطلابي للنظر في قرار فصل الطالبين الصادر من مجلس تأديب كلية التجارة بالجامعة».

وأكد الدكتور عبيد صالح أن جامعة دمنهور لا تتخلي عن أبناءها الطلاب، وأن حرية التعبير مكفولة للجميع، مؤكدًا أننا جميعاً نسعي لبناء جيلٍ يعي جيداً حَجم المسؤوليةِ وقدرها، وأن الجامعة ستُحقق في الأمر برمته مرة أخرى لإظهار الحقيقة، ومعاقبة المخطئ».

بيان جامعة دمنهور : مصطفي شعلان اعتذر عن نشر الشائعات.. وتجاهل زميلته

بيان جامعة دمنهور : مصطفي شعلان اعتذر عن نشر الشائعات.. وتجاهل زميلته