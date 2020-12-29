شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستجيب لاستغاثة سيدة بالمنوفية لعلاجها من «داء الفيل» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، الثلاثاء، نقل شيرين عبدالمقصود، التي تعاني من داء الفيل والسمنة المفرطة إلى مستشفي المخ والأعصاب بشبين الكوم وعرصها على فريق طبى لاتخاذ اللازم اتجاه علاجها.

كانت شيرين عبدالمقصود استغاثت على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاجها من داء الفيل ومرض السمنة المفرطة عقب زيادة وزنها إلى 350 كيلو.

وقالت شيرين عبدالمقصود إنها ربة منزل طلقها زوجها عقب زواج دام لعدة أشهر حيث تعاني من السمنة المفرطة وزيادة في الوزن منذ أن كانت في الصغر حتي وصل وزنها إلى 350 كيلو ما حول حياتها لمأساة حيث أنها تعول بنت وصلت إلى المرحلة الثانوية ومتفوقة في دراستها ولكنها غير قادرة على رعايتها

وأضافت: «لم أكن اتخيل الاستجابة السريعة م وزيرة الصحة واعتبر ذلك طاقة النور التي فتحت لي بعد استجابة وزارة الصحة والتدخل لوضع حد لمعاناتي»، مؤكدة أنها تعاني من السمنة منذ ٤ سنوات ومنذ عامين اصبحت طريحة الفراش ولا تستطيع الخروج وعندما علمت منذ شهر باستجابة الرئيس لابنة قرية كفر الباجور عزيزة محمد التي تعاني من نفس مشكلتها استغاثت بالرئيس مثلها واستجاب لها سريعًا وأمر بعلاجها على نفقة الدولة.

ومن جانبه، قرر المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون وضع حالة المريضة تحت رعايته شخصيا وصرف مساعدة مالية عاجله لها نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، وأكد تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبى لمتابعة الحالة حيث تم نقلها لمستشفى المخ والاعصاب بشبين الكوم مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للحالة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة .

وتوجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بصحبة فريق طبي بمتابعة حالة الشابة شيرين، ونقلها إلى مستشفي المخ والاعصاب خلف بعد إصابتها بالسمنة المفرطة «داء الفيل» والعجز الكامل وعدد من الأمراض الأخرى .

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة أن وزيرة الصحة وجهت بمعالجة شيرين، ونقلها للمستشفي وتوفير كامل الرعاية الصحية لها.