شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيـس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وجاء نصها: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعيًا الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة، وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب، إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه مؤكدين عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل إعتبار، وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كذلك، بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.