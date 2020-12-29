شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلها خايفين عليها».. «تضامن سوهاج» تعلق على تقييد طفلة معاقة ذهنيًا بالسلاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة سوهاج، تعليقا على واقعة قيام أسرة بقرية «الطوايل» بمركز ساقلتة، بتقييد طفلتها صابرين «16 سنة» المعاقة ذهنيا بسلاسل حديد في يديها وقدميها مغلقة بقفل، إنه رأى بالفعل صور الطفلة على مواقع التواصل الإجتماعي وهي مقيدة بالسلاسل، لكن لا يمكن اتخاذ أي موقف أو إجراء إلا بعد فحص الواقعة على الطبيعة، وانتظار تقرير من الفريق المكلف بذلك.

وقال «عبدالسلام» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أنه سبق للمديرية أن تدخلت لحماية حالة لطفلة معاقة ذهنيا مثل هذة من مركز أخميم، كانت قد قيدتها أسرتها في قدميها بقيد الماشية منعا من خروجها، وتم التواصل مع الأسرة وأخذ البنت وإيداعها دار رعاية المعاقين.

ونوه «عبدالسلام»، بأن هناك أسر في القرى تلجأ للتعامل مع بناتها المعاقة ذهنيا بربطها وتقييدها خوفا عليها من الأذية والخروج للشارع ووقوعها فريسة لأي شخص سىء قد يستدرجها ويهتك عرضها ويعتدي عليها، لافتا إلى أن المديرية تتواصل مع هذة الأسر، وفي حال رفضهم إيداع هذة الحالات في دور الرعاية يتم متابعة الحالات من جانب المديرية، وتقديم مساعدات وإعانات لأسرهم لرعايتهم.

وقال رواد مواقع التواصل الإجتماعى، أن الطفلة صابرين المتداول صورتها مقيدة السلاسل، تبلغ من العمر 16 عامًا، وتعاني من مرض ذهني يجعلها تتصرف بشكل يعرض حياتها للخطر، وأسرتها لا تقوى على تصرفاتها لذا قامت بتقييدها، لافتين إلى أن الطفلة حاولت أكثر من مرة إرتكاب أفعال قد تؤذيها وتؤدى إلى وفاتها، لذا لجأت والدتها لتقييدها، مطالبين بالتدخل لرعاية الطفلة بشكل آدمى.