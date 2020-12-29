شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إغلاق المساجد المخالفة لإجراءات كورونا وإحالة مسئوليها للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بناء على قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بغلق مسجد النور وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، تأكيدا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي، وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمسجد النور اليوم الثلاثاء.

وشدد رئيس القطاع الدينى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية dmc، على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق.

وأشار، إلى أنه على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية داخل المساجد، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

ومن جانب آخر، قرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما مسجد النور إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديرى المديريات في إغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.