شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. البدر الأخير بـ 2020 يزين سماء مصر ويبدو للرائى باللون الوردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى، بعد قليل، القمر البدر الأخير هذا العام 2020، والذى سيمثل ايضاً القمر البدر الأخير فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين (2011 إلى 2020)، وسيكون مشاهدا طوال الليل.

والقمر سيشرق فوق الأفق الشرقى الشمال الشرقى مع غروب الشمس وسيحاكى المسار الظاهرى لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع فى السماء، وسيطع أمام كوكبة التوأمان، أو حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، لذلك فإن اكتمال القمر فى شهر ديسمبر يذكرنا بأن ساعات النهار الطويلة لشهر يونيو ستعود مرة أخرى.

سيلاحظ بأن الحجم الظاهرى للقمر كبير اثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمرى.

إن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل فوق رأس الراصد مباشرة وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة الأربعاء 30 ديسمبر عند الساعه (03:28 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.