شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة لإزالة الأكشاك المقامة بسور حديقة النيل فى القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت اليوم الادارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا حملة ازالات للاكشاك القائمة بسور حديقة النيل ونقل المخلفات وتمهيد الارض للبدء فى اعمال التطوير بانشاء محلات جديدة تتماشى مع التطوير الذى تم فى حديقة النيل، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بحديقة البحيرة والتى تشمل انشاء برجولات وتركيب بلاط الانترلوك.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة للوزارة وتطوير واجهات النيل، علي غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.

وانتهت الوزارة مؤخرا من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر، يصل عمرها إلى 200 عاماً " شجرة فيكس فيكتوريا" و"التين البنغالى" .