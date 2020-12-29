شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بعدد من محطات الخط الأول للمترو لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شركة مترو الأنفاق، حملاتها المكثفة والموسعة بمحطات المترو المختلفة بعدد من محطات الخط الأول و داخل القطارات للتأكيد على توعية جميع الركاب بضرورة إرتداء الكمامة قبل بدء تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية المقررة بخمسون جنيهاً، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واستعدادا لتنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية والمقررة خمسون جنيهاً بدءاً من يوم الأحد المقبل.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة انور السادات، ثم التوجه إلى محطة السيدة زينب، و دار السلام وحدائق المعادى، وختاماً بمحطة الشهداء، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار إرتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة إرتداء الكمامة بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق فى ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة وعمل محاضر لهم إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون إرتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية خمسون جنيه.

كما يذكر أن إجمالى عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بالحملة بمحطات المترو المختلفة حوالى 1472 محضر ، وعدد 11 محضر بائع متجول.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً .