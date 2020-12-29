شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مصر 2020.. 173 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ومراكز بريدية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر إنجازات مهمة في عام 2020، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لصالح المواطنين وتوفير الخدمات لهم، ومن أبرز هذه الإنجازات الآتى: ـ افتتاح مركز الخدمات البريدية ببشاير الخير بمحافظة الإسكندرية. ـ افتتاح مركز الخدمات البريدية بمحرم بك ثان بمحافظة الإسكندرية. ـ افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة. ـ توريد 173 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

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