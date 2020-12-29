الرئيس يوجه بتعزيز خطوات تعميم آليات التحصيل الإلكترونى لدفع الخدمات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الأنشطة الإنتاجية التى سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفى بالدولة.

ووجه الرئيس بتكامل المشروعات فى المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، وفقاً لاحتياجات السوق المحلى بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن الاجتماع تناول أيضًا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى على مستوي الجمهورية، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وتضاعف أهميتها فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الصدد، أخذاً فى الاعتبار أن المنظومة توفر تأميناً متكاملاً لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التي تتمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الاليكتروني الآمن عن طريق المنصات الإليكترونية المختلفة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوي الاداء وكذلك التيسير على المواطنين.