شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التى سيتم التركيز عليها فى مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفى بالدولة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.