شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تقرر إلغاء أى احتفالات بالمحميات المركزية ووقف الزيارات حتى أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البيئة، قرار بوقف استقبال الزيارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومان فى الفترة من 31 ديسمبر الجارى و حتى الاول من يناير من العام الجديد واقامة اى احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة وذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير نظم الادارة و الخدمات بالمحميات .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان، ان هذا القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث و تطوير نظم الادارة و الخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة و مميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية .

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الغلق يأتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء اعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية .

جديرا بالذكر أن محميات المنطقة المركزية تضم محميات وادى دجلة و الغابة المتحجرة و قبه الحسنة بالإضافة الى محميات الفيوم و تشمل وادى الريان – قارون.