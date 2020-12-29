شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الأوقاف يقرر غلق مسجد النور أسبوعين لعدم التزام المصلين بارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى لـ 1800 وزير العدل يصدر قرارا بإجراءات ضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة وزير الداخلية قبل رأس السنة: التعامل بحسم مع من تسول له نفسه العبث بالأمن وزير الأوقاف يقرر غلق مسجد النور أسبوعين لعدم التزام المصلين بارتداء الكمامة الصحة تعلن فحص 11 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة وزيرة التضامن تعلن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لقصار القامة الصحة تكشف أنواع تقنيات إنتاج اللقاحات فى العالم.. اعرف التفاصيل وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقا لتمويل 3 مشروعات بقطاع النقل بـ1.1 مليار يورو الزراعة: فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا عبر 483 قافلة بيطرية × 2020 التعليم تنظم مسابقة دولية فى الحاسب الآلى لطلاب المدارس من سن 13 حتى 18 عاما وزير السياحة يشهد إعادة ترميم كباش معبد الكرنك بالأقصر السبت المقبل التنمية المحلية تعلن تنفيذ 2444 مشروعا بسوهاج وقنا ضمن برنامج "تنمية الصعيد" الرى تشن حملة لإزالة الأكشاك المقامة بسور حديقة النيل فى القناطر الخيرية

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