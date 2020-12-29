شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى برام الله: ندعم جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى أحمد مجدلانى مع السفير المصرى لدى دولة فلسطين طارق طايل آخر المستجدات السياسية.

وأكد مجدلانى خلال اللقاء الذى عقد فى مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين ومصر التى كانت وما زالت تلعب دورا محوريا فى المنطقة وخصوصا في دعم القضية الفلسطينية، وحرص القيادة على التنسيق والتشاور الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية بالمحافل الدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أطلع مجدلاني السفير طايل على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وعلى الساحة الدولية، موضحًا أن القضية الأبرز هى إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، والذهاب إلى الانتخابات العامة.

من جانبه، أكد سفير مصر لدى فلسطين موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطينى ولحقوقه المشروعة، ودعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع كل الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك باعتباره مصلحة وطنية مشتركة لمصر وفلسطين.