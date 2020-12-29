شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس. كانت اللجنة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابع.

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