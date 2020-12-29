"البحوث الإسلامية" يعقد مؤتمرًا حول "إسهامات الإمام الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية".. فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة، تنظيم مؤتمر علمي دولي بعنوان: "إسهامات الإمام الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية"، عبر "فيديو كونفرانس" يومي 15 و16 من شهر فبراير المقبل.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤتمر يأتي في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز الفكرية والعلمية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، ومع امتداد أعراقها، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعقد الفعاليات العلمية لتشجيع الباحثين وإلقاء الضوء جهود العلماء في دعم وإثراء الحضارة الإنسانية.

وأضاف عيّاد، أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا وأنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

وأوضح أن الإمام الفارابي كانت له بصمته المؤثرة والواضحة في مسيرة الحضارة الإنسانية في جوانب عدة؛ كالمنهج والفكر السياسي، والعلم التطبيقي، والموسيقى، وعلوم الآلة، وعلوم اللغة، وإحصاء العلوم، وعلوم الدين، بالإضافة لدوره البارز في الفلسفة، وهذا ما يؤكد على استحقاقه لأن يكون معروفا بـ «المعلم الثاني»، مشيرً إلى أن المؤتمر سيفتح الباب أمام مشاركات الباحثين بأوراق عمل في محاور المؤتمر المختلفة بعدة لغات هي: اللغة العربية والإنجليزية و الكازاخية والفرنسية والإسبانية.

ويناقش المؤتمر إسهامات الإمام الفارابي من خلال مجموعة من المحاور، أولها: الفقه السياسي الإسلامي في فكر الفارابي، والثاني: الفلسفة الخلقية في فكر الفارابي، والثالث: فلسفة اللغة عند الفارابي، والرابع: الفارابي والحضارة الإنسانية: العلم والفلسفة والمنطق، والخامس: ببليوغرافيا الفارابي.​