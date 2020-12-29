في سابع أيام استقبال الأعضاء.. 77 نائبًا يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب 77 نائبًا من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية عن محافظات الصعيد وسيناء، اليوم الثلاثاء، سابع أيام استخراج كارنيهات العضوية.

وحرص أعضاء مجلس النواب، عقب استخراج كارنيهات العضوية، على تفقد أروقة البرلمان بعد أن خصصت الأمانة العامة للمجلس عددًا من الموظفين لاصطحاب النواب؛ للتيسير عليهم.

وقام أعضاء البرلمان بزيارة متحف المجلس، الذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي؛ حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات، ويشغل المتحف قاعتَين كبيرتَين من مبنى البرلمان؛ تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية في مصر في العصر الحديث، كما يضم المتحف قسمًا لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.

وحرص النواب على التقاط الصور التذكارية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، فضلًا عن زيارة البهو الرئيسي لقاعة 25 يناير.

وتعرف أعضاء المجلس على قطاعات شؤون رئاسة مجلس النواب، وكان في استقبالهم اللواء علاء ناجي، رئيس القطاع، الذي كان مكتبه مزدحمًا على مدار الساعة.

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم نواب محافظات: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد (86) نائبًا؛ لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية والحقائب النيابية

وبدأ النواب في التوافد مع تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم؛ حيث اليوم هو السابع بعد أن انطلقت الأعمال في الثلاثاء الماضي؛ إذ تم تقسيم النواب على مستوى القائمة والفردي، تحقيقًا للتباعد الاجتماعي ومنع الزحام، مع الالتزام بالتدابير الصارمة تجاه أزمة كورونا.

وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعي العالية للنواب؛ لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور الجائحة كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان؛ حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً".

وأردف فوزي: البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية؛ نظرًا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.