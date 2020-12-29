"مصر للطيران" تسيِّر 56 رحلة دولية تقل 4930 راكبًا.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 56 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 4930 راكبًا، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، الرياض، بغداد، جدة، الدمام، المدينة المنورة، لندن، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، البحرين، عمان، مسقط)، و20 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٩٣٠ راكبًا.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.